Honda Jazz Terbakar di Tol JORR, Pengemudi Melarikan Diri

JAKARTA - Satu unit kendaraan Honda Jazz terbakar di Tol JORR Km 46+400 B Kalimalang arah Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, lalu lintas di sekitar menjadi macet.

“Minibus Honda Jazz D1656FT hangus terbakar,” kata Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono, Sabtu (15/11/2025).

Dhanar menerangkan, peristiwa itu bermula ketika petugas Jasamarga mendapat laporan adanya kendaraan yang terbakar.

Polisi dan petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mempercepat proses pemadaman. "Kendaraan mengalami korsleting kelistrikan," ujar Dhanar.

Dhanar memastikan, tak ada korban dalam kejadian tersebut. Pengemudi mobil tersebut kabur dari lokasi kejadian.