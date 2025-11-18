Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gangguan di Stasiun Depok, KRL Bogor–Jakarta Alami Keterlambatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |09:52 WIB
Gangguan di Stasiun Depok, KRL Bogor–Jakarta Alami Keterlambatan
KRL Commuter Line (foto: Okezone)
JAKARTA – PT KAI Commuter melaporkan adanya gangguan operasional pada jalur 4 Stasiun Depok, Selasa (18/11/2025), yang berdampak pada perjalanan KRL Commuter Line rute Bogor–Jakarta Kota dan sebaliknya.

Melalui akun resmi X @CommuterLine, KAI Commuter menyampaikan bahwa gangguan tersebut sedang dalam penanganan petugas di lapangan.

KAI Commuter menjelaskan bahwa untuk sementara waktu layanan Commuter Line tujuan Stasiun Bogor dan Jakarta Kota dilayani secara bergantian menggunakan jalur 1 dan 2.

Pengaturan ulang pola operasi ini dilakukan untuk menjaga kelancaran perjalanan, meski menyebabkan adanya selisih waktu kedatangan maupun keberangkatan dari jadwal semestinya.

“Sehubungan terdapat gangguan operasional di jalur 4 Stasiun Depok dan saat ini dalam penanganan petugas. Untuk perjalanan Commuter Line tujuan Stasiun Bogor dilayani secara bergantian di jalur 2 Stasiun Depok sehingga mengalami selisih waktu yang sudah ditentukan,” tulis KAI Commuter dalam pernyataan resminya.

 

