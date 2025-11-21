Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Johannesburg, Gibran Disambut Menteri Energi Afrika Selatan dan Tarian Pantsula

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |21:17 WIB
Tiba di Johannesburg, Gibran Disambut Menteri Energi Afrika Selatan dan Tarian Pantsula
Wapres Gibran tiba di Bandar Udara Internasional Johannesburg (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025). Kedatangan Wapres bersama rombongan sekitar pukul 15.15 WS setelah menempuh penerbangan selama 10 jam 50 menit dari Jakarta.

Setibanya di apron VIP, Wapres disambut hangat dengan tarian tradisional Afrika Selatan "Tari Pantsula". Pantsula adalah tarian jalanan energik dari Afrika Selatan yang dikenal dengan gerakan kaki yang cepat dan presisi. Tarian ini biasanya dilakukan secara kelompok dengan sinkronisasi yang kuat dan ekspresi penuh gaya. Selain hiburan, Pantsula juga menjadi simbol identitas dan kreativitas komunitas di daerah perkotaan Afrika Selatan.

Sejumlah pejabat yang turut menyambut langsung kehadiran Wapres, yaitu Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Kgosientsho Ramokgopa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Afrika Selatan Saud Purwanto Krisnawan, serta Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel (Mar) Guntur Almasyih.

Usai rangkaian penyambutan, Wapres beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Saxon Hotel Johannesburg untuk memulai agenda kunjungan kerja di Afrika Selatan.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983//prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934//gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913//donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371//pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181348//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka_tiba_di_papua-52EP_large.jpg
Gibran ke Papua Barat: Pembangunan Tidak Boleh Lagi Jawa-Sentris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181344//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-wD6L_large.jpg
Budi Arie Bakal Gabung ke Gerindra, Begini Respons Gibran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement