Tiba di Johannesburg, Gibran Disambut Menteri Energi Afrika Selatan dan Tarian Pantsula

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025). Kedatangan Wapres bersama rombongan sekitar pukul 15.15 WS setelah menempuh penerbangan selama 10 jam 50 menit dari Jakarta.

Setibanya di apron VIP, Wapres disambut hangat dengan tarian tradisional Afrika Selatan "Tari Pantsula". Pantsula adalah tarian jalanan energik dari Afrika Selatan yang dikenal dengan gerakan kaki yang cepat dan presisi. Tarian ini biasanya dilakukan secara kelompok dengan sinkronisasi yang kuat dan ekspresi penuh gaya. Selain hiburan, Pantsula juga menjadi simbol identitas dan kreativitas komunitas di daerah perkotaan Afrika Selatan.

Sejumlah pejabat yang turut menyambut langsung kehadiran Wapres, yaitu Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Kgosientsho Ramokgopa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Afrika Selatan Saud Purwanto Krisnawan, serta Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel (Mar) Guntur Almasyih.

Usai rangkaian penyambutan, Wapres beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Saxon Hotel Johannesburg untuk memulai agenda kunjungan kerja di Afrika Selatan.



(Awaludin)