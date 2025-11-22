Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo di Hambalang, Dasco: Kasih Laporan Berbagai Daerah dan Diskusi soal Hukum

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |21:58 WIB
Bertemu Prabowo di Hambalang, Dasco: Kasih Laporan Berbagai Daerah dan Diskusi soal Hukum
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Ahmad Dasco menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Sabtu (22/11/2025). Dasco dalam pertemuan itu menyampaikan berbagai laporan tertulis dari berbagai daerah.

Pertemuan itu diunggah ke akun resmi Sekretariat Kabinet Indonesia @sekretariat.kabinet. Dalam foto yang diunggah Prabowo dan Dasco bertemu empat mata di sebuah ruang.

"Dalam pertemuan tersebut Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah," tulis keterangan unggahan @sekretariat.kabinet.

Adapun keduanya juga membahas hal ini dalam pertemuan ini. Salah satunya ialah terkait perkembangan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia.

"Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di tanah air," tulis keterangan itu.

(Fahmi Firdaus )

      
