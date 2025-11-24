Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Perkuat Pengawasan Propam, Warga Bisa Lapor Polisi 'Nakal' di Halte hingga Hotel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |17:36 WIB
Kapolri Perkuat Pengawasan Propam, Warga Bisa Lapor Polisi 'Nakal' di Halte hingga Hotel
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut telah memperkuat pengawasan Propam Polri, terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Masyarakat pun kini bisa melaporkan polisi “nakal” dari mana saja.

"Kehadiran polisi berkaitan dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga harus segera bisa ditindaklanjuti. Termasuk, kami memperkuat pengawasan di bidang Propam," kata Sigit usai Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Menurut Sigit, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran polisi dari berbagai lokasi.

"Sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan. Begitu masyarakat melihat ada anggota Polri yang mungkin melakukan pelanggaran, bisa langsung lapor," ujarnya.

Sigit menjelaskan, pelaporan bisa dilakukan mulai dari halte hingga hotel. Pasalnya, hampir di setiap titik telah dipasangi barcode yang memungkinkan masyarakat mengirim laporan secara cepat.

“Di halte, di ruang hotel, di lift semuanya sudah kami pasang barcode. Kalau ada masalah, tinggal scan barcode dan laporkan di situ. Maka Propam akan langsung menangani hal-hal tersebut sebagai bagian dari perbaikan,” ucap Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185559//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-I4fy_large.jpg
Pesan Kapolri di Apel Kasatwil: Harus Lebih Responsif dan Dekat dengan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981//polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184959//kapolri-ZI2M_large.jpg
Kapolri Cek Personel-Sarpras Polda DIY, Pastikan Siap Hadapi Potensi Bencana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930//kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184217//kadiv_humas_polri_irjen_sandi_nugroho-dg6i_large.jpg
Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184185//polri-R9Td_large.jpg
Kapolri-Menhub Bahas Persiapan Nataru 2026, Fokus Pengamanan Jalur hingga Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement