HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buruh Gelar Aksi di Istana dan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:10 WIB
Buruh Gelar Aksi di Istana dan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional 
Demo Buruh di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar demonstrasi di sekitar Istana Merdeka Jakarta dan Gedung DPR pada hari ini, Senin (24/11/2025). Polisi menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional.

"Rekayasa bersifat situasional pada setiap aktivitas unjuk rasa. Kami berharap arus lalu lintas tidak sampai tertutup," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin.

Ia menjelaskan, bahwa rekayasa lalu lintas tidak akan diberlakukan jika kendaraan masih dapat melintas. Namun, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi jika massa aksi menutup jalan.

"Kalaupun nanti jumlah pesertanya banyak hingga menutup jalan, misalnya di kawasan Istana, arus yang akan dialihkan adalah lalu lintas menuju Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju Kedubes Amerika Serikat," jelasnya.

Komarudin menambahkan, bahwa rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan secara situasional di kawasan Gedung DPR/MPR.

(Awaludin)

      
