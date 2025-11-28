Bebas Usai Dapat Rehabilitasi, Ira Puspadewi: Terima Kasih Pak Presiden Prabowo

JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, resmi bebas setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan rehabilitasi.

1. Terima Kasih ke Prabowo

"Kami menghaturkan terima kasih dan apresasi setinggi-tingginya ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya, dengan rehabilitasi bagi perkara kami," ucap Ira sesaat keluar dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025) sore.

Tak hanya itu, Ira juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Mahkamah Agung (MA).

"Kemudian kepada Bapak Menko Kumham Imipas, kami juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mensesneg, kemudian juga kepada Menkum RI, Bapak Sekretaris Kabinet," ucap Ira.

"Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih ke tim penasihat hukum, Bapak Soesilo Aribowo, dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami di tahan ini," tambahnya.

Sekedar informasi, Ira resmi bebas dari segala dakwaan dan hukuman setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/11/2025).