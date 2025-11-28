Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Bencana Aceh–Sumut–Sumbar: 174 Orang Meninggal dan 79 Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:44 WIB
Update Bencana Aceh–Sumut–Sumbar: 174 Orang Meninggal dan 79 Hilang
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru terkait jumlah korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tercatat total 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, untuk wilayah Sumatera Utara tercatat 116 orang meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian.

“Per sore ini kami mendata, untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” kata Suharyanto saat konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Ia mengatakan, pencarian korban masih terus dilakukan meski terdapat sejumlah titik yang belum dapat diakses karena longsor parah.

“Tentu data ini akan berkembang terus, karena masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus. Di lokasi longsor yang belum bisa dijangkau itu diindikasikan masih ada korban jiwa,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir BNPB Banjir Sumatera
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186578//banjir_di_solok-iWwf_large.jpeg
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186575//banjir_di_serdang_bedagai-grVl_large.jpeg
Update: 116 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186568//viral-KJns_large.jpg
Evakuasi Ratusan Warga Terjebak Banjir Besar di Komplek Sekolah Pidie Jaya Aceh Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186544//presiden_prabowo_subianto-f6lI_large.png
Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim, Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186537//presiden_prabowo_subianto-E0Dw_large.png
Prabowo Sampaikan Duka untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186523//kapolri_jenderal_listyo_sigit_dan_panglima_tni_jenderal_agus_subianto-KuFb_large.jpg
Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement