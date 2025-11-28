Update Bencana Aceh–Sumut–Sumbar: 174 Orang Meninggal dan 79 Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru terkait jumlah korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tercatat total 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, untuk wilayah Sumatera Utara tercatat 116 orang meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian.

“Per sore ini kami mendata, untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” kata Suharyanto saat konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Ia mengatakan, pencarian korban masih terus dilakukan meski terdapat sejumlah titik yang belum dapat diakses karena longsor parah.

“Tentu data ini akan berkembang terus, karena masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus. Di lokasi longsor yang belum bisa dijangkau itu diindikasikan masih ada korban jiwa,” ujarnya.