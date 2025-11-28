TNI AD Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatera: Bangun Dapur Umum dan Buka Akses Jalan

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Infanteri Donny Pramono memastikan satuan TNI AD telah diterjunkan untuk membantu penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera.

Donny mengatakan, tak lama setelah musibah menerjang sejumlah wilayah, prajurit TNI AD langsung dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi para korban.

"Semua kekuatan yang ada di wilayah terdampak bencana kita turunkan semuanya," kata Kadispenad usai mengunjungi iNews Media Group di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

Tak hanya personel, Donny menyebut sejumlah perlengkapan milik TNI AD juga digunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat.

"Contohnya membuka dapur umum, menyiapkan dapur umum, serta membuka akses jalan yang tertutup menggunakan peralatan yang dimiliki TNI," pungkasnya.

(Awaludin)