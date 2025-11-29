Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |22:52 WIB
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
A
A
A

JAKARTA - TNI kembali menunjukkan komitmen dan kesiapsiagaan dalam mendukung operasi kemanusiaan dengan mengerahkan tiga pesawat angkut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Seluruh operasi udara dipusatkan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).

Sebanyak 40.141 ton bantuan berhasil diberangkatkan dari Posko Bantuan Halim Perdanakusuma dikirimkan pada hari kedua.

‘’Adapun pesawat TNI AU yang diterbangkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Sibolga membawa berbagai kebutuhan mendesak, ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Bantuan yang dibawa adalah tenda, genset, Starlink, ransum family food, mi instan, air mineral, susu, pampers, sembako, kantong jenazah, LCR, serta kompressor. Seluruh perlengkapan tersebut diprioritaskan untuk menunjang percepatan penanganan darurat di lapangan.

Pengoperasian alutsista secara intensif dalam skala besar ini menegaskan peran strategis TNI dalam misi kemanusiaan, khususnya melalui kemampuan angkut udara yang mampu menjangkau daerah terdampak secara cepat, tepat, dan efisien.

‘’Keandalan pesawat angkut TNI AU membantu memastikan dukungan logistik dapat tiba di lokasi dalam keadaan aman dan siap disalurkan kepada warga,’’kata Agung.

TNI menegaskan bahwa misi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan tugas negara dalam membantu masyarakat pada saat situasi darurat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196/tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980/tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement