Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera

JAKARTA - TNI kembali menunjukkan komitmen dan kesiapsiagaan dalam mendukung operasi kemanusiaan dengan mengerahkan tiga pesawat angkut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Seluruh operasi udara dipusatkan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).

Sebanyak 40.141 ton bantuan berhasil diberangkatkan dari Posko Bantuan Halim Perdanakusuma dikirimkan pada hari kedua.

‘’Adapun pesawat TNI AU yang diterbangkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Sibolga membawa berbagai kebutuhan mendesak, ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Bantuan yang dibawa adalah tenda, genset, Starlink, ransum family food, mi instan, air mineral, susu, pampers, sembako, kantong jenazah, LCR, serta kompressor. Seluruh perlengkapan tersebut diprioritaskan untuk menunjang percepatan penanganan darurat di lapangan.

Pengoperasian alutsista secara intensif dalam skala besar ini menegaskan peran strategis TNI dalam misi kemanusiaan, khususnya melalui kemampuan angkut udara yang mampu menjangkau daerah terdampak secara cepat, tepat, dan efisien.

‘’Keandalan pesawat angkut TNI AU membantu memastikan dukungan logistik dapat tiba di lokasi dalam keadaan aman dan siap disalurkan kepada warga,’’kata Agung.

TNI menegaskan bahwa misi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan tugas negara dalam membantu masyarakat pada saat situasi darurat.