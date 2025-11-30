Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Sumatera: BNPB Ungkap Tapteng–Sibolga Terisolasi, Banyak Warga Terjebak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |16:40 WIB
Banjir Sumatera: BNPB Ungkap Tapteng–Sibolga Terisolasi, Banyak Warga Terjebak
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkap bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan banjir. Kedua daerah tersebut hingga kini masih terisolasi akibat longsor.

“Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir. Jadi Tapanuli Tengah hanya bisa dicapai lewat udara. Di Tapanuli Tengah itu ada Kota Sibolga. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah atau lewat laut,” ujar Suharyanto dalam Rakor Penanganan Bencana di 3 Provinsi, Minggu (30/11/2025).

Hingga hari ini, jalur transportasi dari Tapanuli Tengah menuju Kota Sibolga masih terputus. Menurut Suharyanto, sekitar 50 kilometer jalur tertutup material longsor.

“Dari Tapanuli ke Sibolga ini belum bisa tembus karena ada longsoran yang sangat panjang. Kalau dilihat di lapangan, praktis hampir 50 kilometer yang tertutup,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874//pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186873//banjir_sri_lanka-rMyo_large.jpg
Banjir dan Longsor Akibat Siklon Ditwah Tewaskan 159 Orang di Sri Lanka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186871//helikopter-8xsR_large.jpg
Kisah Pilot Helikopter Tembus Desa Terisolasi di Sumut demi Kirim Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186870//titiek_soeharto-8TkU_large.jpg
Banjir Aceh, Titiek Soeharto Harap Ada Perhatian Khusus untuk Korban Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186869//presiden_prabowo_subianto-aCSe_large.jpeg
Prabowo Minta Semua Kekuatan Nasional Fokus Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186867//pasukan_elite_tni_al_dikerahkan_evakuasi_korban_banjir-50fZ_large.jpg
Banjir Sumatera, Pasukan Elite TNI AL Dikerahkan Evakuasi Warga yang Terjebak di Atap Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement