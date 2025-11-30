Banjir Sumatera: BNPB Ungkap Tapteng–Sibolga Terisolasi, Banyak Warga Terjebak

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkap bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan banjir. Kedua daerah tersebut hingga kini masih terisolasi akibat longsor.

“Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir. Jadi Tapanuli Tengah hanya bisa dicapai lewat udara. Di Tapanuli Tengah itu ada Kota Sibolga. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah atau lewat laut,” ujar Suharyanto dalam Rakor Penanganan Bencana di 3 Provinsi, Minggu (30/11/2025).

Hingga hari ini, jalur transportasi dari Tapanuli Tengah menuju Kota Sibolga masih terputus. Menurut Suharyanto, sekitar 50 kilometer jalur tertutup material longsor.

“Dari Tapanuli ke Sibolga ini belum bisa tembus karena ada longsoran yang sangat panjang. Kalau dilihat di lapangan, praktis hampir 50 kilometer yang tertutup,” jelasnya.