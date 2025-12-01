Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali yang memasuki masa pensiun. Pramono mengungkapkan, bahwa penunjukan Uus didasari kebutuhan Jakarta akan sosok administrator yang kuat untuk memperkuat kinerja birokrasi.

“Saya melihat rekam jejak, dan saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut Pramono, pengalaman panjangnya selama 25 tahun di pemerintahan pusat membuatnya memahami dengan jelas tipe pemimpin birokrasi yang dibutuhkan Jakarta saat ini.

“Dengan pengalaman saya 25 tahun bekerja di Pemerintah Pusat, saya tahu apa yang saya butuhkan,” tambahnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa proses seleksi hingga pelantikan Uus dilakukan secara mendadak atau tertutup. Pramono menegaskan seluruh mekanisme seleksi tetap dijalankan, mulai dari penyaringan 10 calon hingga mengerucut menjadi tiga nama. Pemprov Jakarta, kata dia, menerapkan kombinasi seleksi terbuka dan manajemen talenta.

“Proses itu dijalani penuh. Hanya saja saya berkeinginan proses ini jangan terlalu heboh. Yang penting memilih orang terbaik,” ujarnya.