Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Ketua MPR China, Ketua DPD: Hubungan Makin Strategis, Peluang Investasi Kian Terbuka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |11:20 WIB
Bertemu Ketua MPR China, Ketua DPD: Hubungan Makin Strategis, Peluang Investasi Kian Terbuka
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan China terus menunjukkan penguatan signifikan seiring komunikasi intensif antar-pemerintah maupun antar-lembaga legislatif kedua negara.

Pernyataan itu ia sampaikan usai pertemuan dengan Ketua Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) Wang Huning di Ruang Delegasi Lantai 8, Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Setelah menerima delegasi CPPCC, lembaga setara MPR di China, Sultan menjelaskan bahwa fondasi hubungan erat Indonesia–Tiongkok telah dibangun sejak awal pemerintahan presiden terpilih. Pertemuan lanjutan antara pimpinan negara dan parlemen kedua pihak memperkuat sinyal bahwa kerja sama strategis tersebut akan terus berkembang.

Menurutnya, DPD RI secara rutin menjalin komunikasi dengan mitra parlemen di China karena melihat besarnya peluang investasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat luas, mulai dari 38 provinsi, lebih dari 500 kabupaten/kota, hingga ribuan pulau yang membuka ruang kolaborasi di berbagai sektor.

"Potensi investasi kita sangat besar, dan pasar China juga besar. Harapannya sama: kita menjaga hubungan yang baik dan terus meningkatkannya," ujar Sultan, Kamis (4/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187691//ketua_mpr_china_wang_huning_tiba_di_indonesia-9QEF_large.jpg
Prabowo Terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187078//bencana_di_agam_sumbar-fHlL_large.jpg
Ketua DPD Minta Banjir di Sumatera Dipertimbangkan sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185269//dpd_ri-foFX_large.jpg
Krisis Iklim Global, DPD RI Kampanye saat Green Democracy di Hari Pers Nasional 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183743//dpd_ri-xoHa_large.jpg
Lonjakan Emisi Karbon, Ketua DPD Serukan Transformasi Transportasi dan Perubahan Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181020//purbaya-k08K_large.jpg
Sambangi Komite IV DPD RI, Purbaya Bahas Ekonomi dan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180722//sultan-VRkG_large.jpg
Ketua DPD RI: Asta Cita Presiden Prabowo Bisa Direalisasikan Secara Gotong Royong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement