INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadapi Ancaman Rob, Pemprov DKI Ambil Alih Perbaikan Tanggul Muara Baru Milik Pelindo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:49 WIB
Hadapi Ancaman Rob, Pemprov DKI Ambil Alih Perbaikan Tanggul Muara Baru Milik Pelindo
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)




JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, angkat bicara soal viralnya tanggul di Muara Baru yang mengalami kerusakan alias bocor. Menurut Pramono, tanggul tersebut merupakan tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Seperti kita ketahui bersama, bahwa ada tanggul di Muara Baru yang bocor dan sekarang ini viral. Tanggul di Muara Baru ini berada di kawasan Nizam Zachman, bagian hilir dari Pelindo. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pelindo," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Meski merupakan tanggung jawab Pelindo, Pramono menegaskan bahwa pihaknya tetap akan membantu penanganan kerusakan tanggul tersebut. Pemprov DKI akan melakukan penambalan pada bagian tanggul yang bocor.

"Pemerintah Jakarta sedang membantu penambalan kebocoran yang terjadi, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kami. Tapi ini bagian dari apa yang sudah kami rencanakan sebelumnya, termasuk yang ada di kawasan Pelindo," ujarnya.

 

