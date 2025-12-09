Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dramatis, Detik-Detik Petugas Evakuasi Karyawan saat Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:17 WIB
Dramatis, Detik-Detik Petugas Evakuasi Karyawan saat Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran
Dramatis, Detik-Detik Petugas Evakuasi Karyawan saat Kebakaran Gedung Gedung Terra Drone Kemayoran (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda gedung yang berlokasi di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (9/12/2025) siang. Objek yang terbakar adalah Gedung Terra Drone. 

1. Petugas Evakuasi 

Salah satu karyawan, Philip Laurent menyatakan, kebakaran terjadi saat jam makan siang. Menurutnya, belasan karyawan masih berada di dalam gedung saat kebakaran terjadi. 

"Sekitar 15-an orang masih ada di atas ada di lantai 3 sampai 7," kata Philip kepada wartawan di lokasi. 

Berdasarkan video yang diterima iNews Media Group, proses evakuasi mereka yang terjebak berlangsung dramatis. 

Petugas damkar dibantu warga mengevakuasi pegawai yang mayoritas merupakan perempuan. 

Tampak satu per satu pegawai perempuan digandeng warga dan petugas menuju ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tampak beberapa pegawai perempuan itu menangis saat berjalan menuju ambulans. 

Sebagaimana diketahui, sebanyak 28 unit pemadam kebakaran (damkar) dan lebih dari 100 personel dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Objek terbakar Gedung Terra Drone," demikian keterangan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, Selasa (9/12/2025).

 

