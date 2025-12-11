Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |23:42 WIB
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
DPR (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Rentetan kecelakaan kapal tongkang batu bara menabrak jembatan Ampera di Sungai Musi meresahkan masyarakat. Pemerintah pun diminta turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pelayaran.

“Pemerintah provinsi dan instansi terkait harus lebih serius mengawasi transportasi batu bara di Sungai Musi. Ini bukan sekadar isu infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan warga dan kelestarian lingkungan,” ujar Anggota Komisi XII DPR, Yulian Gunhar, Kamis (11/12/2025).

Misalnya, pada Minggu, 7 Desember 2025, kata Gunhar, kapal tongkang pengangkut batu bara kembali menabrak Jembatan Ampera. Ia menilai, kecelakaan yang sudah sering terjadi turut dipicu dugaan kelebihan muatan dan  minimnya perhitungan terhadap ketinggian debit air. 

“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan insiden ini terjadi. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, dan perusahaan yang melanggar harus diberi sanksi tegas,” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah pihak yang kerap terlibat insiden di perairan Sungai Musi namun tetap beroperasi tanpa pengawasan memadai. Di sisi lain, ia juga menyoroti meningkatnya produksi batu bara di Sumatera Selatan. Meski menambah pendapatan daerah, namun ada risiko dan kerusakan lingkungan yang harus jadi perhatian.

“Regulasi yang ada cenderung dikesampingkan. Jika pemerintah tidak bersikap tegas, dugaan adanya kongkalikong atau penyelewengan dalam pemberian izin patut dipertanyakan,” tuturnya.

Pemerintah, menurutnya, harus bertindak tegas terhadap pihak pemberi izin maupun operator kapal yang tak menaati aturan. “Usut dan tindak pelaku angkutan tongkang yang menyebabkan insiden ini. Jika insiden seperti ini terus berulang, maka pihak yang harus paling bertanggung jawab adalah mereka yang memberi izin transportasi kepada tongkang tersebut,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258/polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189191/viral-Szbd_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189187/viral-RE2A_large.jpg
Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189179/mbg-KiGI_large.jpg
Tragedi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa, Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement