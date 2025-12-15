Laporan Rahasia Pentagon: Militer AS ‘Kalah Telak’ dari China Jika Ikut Campur Konflik Taiwan

JAKARTA – Sebuah laporan penilaian rahasia Pentagon mengungkap bahwa militer Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar akan mengalami kekalahan besar dalam konflik dengan China jika mencoba ikut campur mempertahankan Taiwan.

Simulasi perang Pentagon yang menggambarkan invasi China ke Taiwan menunjukkan bahwa Beijing dapat melumpuhkan skuadron pesawat tempur AS, kapal perang utama, dan bahkan jaringan satelit sebelum dapat dikerahkan secara efektif, demikian peringatan dokumen yang sangat rahasia, “Overmatch Brief”.

Dilaporkan oleh New York Times, dokumen tersebut, yang disusun oleh Kantor Penilaian Jaringan Pentagon (Office of Net Assessment), menunjukkan bahwa ketergantungan Amerika pada senjata canggih dan mahal membuatnya rentan terhadap senjata yang lebih murah dan diproduksi dengan cepat oleh China.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa China telah mengembangkan kemampuan untuk menetralisir aset penting Amerika pada awal konflik.