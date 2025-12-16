Lima Kios Ludes Terbakar di Kalideres Jakbar

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta menyebutkan sebanyak lima kios dan enam lapak terdampak akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Utan Jati RT 07, RW 11, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

“Objek kejadian lima kios dan enam lapak. Luas area terdampak ±20 m x 15 m = 300 m²,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji, Selasa (16/12/2025).

Isnawa Adji menjelaskan adapun penyebab kebakaran tersebut diduga akibat fenomena listrik. “Informasi dari saksi a.n. Bapak Akbar dan Bapak Edy sekitar pukul 13.00 WIB melihat api yang sudah membesar dari salah satu bangunan. Kemudian, Bapak Akbar meminta bantuan untuk memanggil pemadam kebakaran terdekat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, petugas pemadam kebakaran menerima informasi adanya kebakaran pukul 13.18 WIB dari salah satu warga bernama Luthfi.

“Waktu mulai operasi 13.26 WIB, waktu lokalisir 14.20 WIB,” ujarnya.

Untuk memadamkan api, sebanyak 18 unit dan 90 personel pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Saat proses pemadaman masih pendinginan.

“Situasi proses pendinginan. Pengerahan 18 unit dan 90 personel,” ujarnya.

(Arief Setyadi )