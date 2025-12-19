Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Semprot Buzzer yang "Goreng" Isu Bencana: Kemanusiaan Kamu ke Mana!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |20:00 WIB
Megawati Semprot Buzzer yang "Goreng" Isu Bencana: Kemanusiaan Kamu ke Mana!
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengecam para pendengung atau buzzer yang menjelekkan dirinya saat turun langsung ke lokasi bencana. Megawati mempertanyakan nurani kemanusiaan para buzzer yang mempersoalkan langkahnya membantu korban bencana.

Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam Seminar “Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban” yang digelar Baguna PDI-P di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Megawati mengisahkan pengalamannya saat turun langsung membantu penanganan bencana tsunami Aceh.

“Ketika tsunami, saya ada lima hari di sana. Saya bahkan diminta ikut mencari jenazah. Ibu sempat berpikir, ‘Waduh, seperti apa ya?’ Tapi saya lakukan. Why? Karena kalau merasa sebagai pemimpin, itu untuk membanggakan anak buah dan memberi semangat,” ujar Megawati.

Megawati menegaskan, agar Baguna PDI-P selalu turun ke lapangan setiap kali terjadi bencana.

“Kalau enggak mau ke lapangan, saya pecat, loh. Betul, loh. Ibu kalau soal ini galak. Untuk apa kamu jadi Baguna? Karena Baguna saya bentuk untuk bencana,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190904//bencana_alam_di_sumatera-I74t_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 1.071 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190901//seskab_letkol_teddy-phwe_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Sebut 50 Ribu Personel dan Rp60 Triliun Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190894//menteri_esdm_bahlil-MbPD_large.JPG
Bahlil Ungkap Penyebab Sejumlah Wilayah di Aceh Masih Gelap  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190892//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-0dgM_large.jpg
Polri Kerahkan 11.625 Personel Tangani Bencana di Sumatera-Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190890//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-kfSD_large.jpg
Kapolri: Satu Korporasi Jadi Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Aceh-Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190882//mensesneg_prasetyo_hadi-Tc1U_large.jpg
Pemerintah Izinkan Pemanfaatan Kayu Gelondongan Pascabanjir Aceh-Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement