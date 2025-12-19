Megawati Semprot Buzzer yang "Goreng" Isu Bencana: Kemanusiaan Kamu ke Mana!

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengecam para pendengung atau buzzer yang menjelekkan dirinya saat turun langsung ke lokasi bencana. Megawati mempertanyakan nurani kemanusiaan para buzzer yang mempersoalkan langkahnya membantu korban bencana.

Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam Seminar “Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban” yang digelar Baguna PDI-P di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Megawati mengisahkan pengalamannya saat turun langsung membantu penanganan bencana tsunami Aceh.

“Ketika tsunami, saya ada lima hari di sana. Saya bahkan diminta ikut mencari jenazah. Ibu sempat berpikir, ‘Waduh, seperti apa ya?’ Tapi saya lakukan. Why? Karena kalau merasa sebagai pemimpin, itu untuk membanggakan anak buah dan memberi semangat,” ujar Megawati.

Megawati menegaskan, agar Baguna PDI-P selalu turun ke lapangan setiap kali terjadi bencana.

“Kalau enggak mau ke lapangan, saya pecat, loh. Betul, loh. Ibu kalau soal ini galak. Untuk apa kamu jadi Baguna? Karena Baguna saya bentuk untuk bencana,” tegasnya.