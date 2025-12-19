Bencana Sumatera, Seskab Teddy Ajak Semua Pihak Kompak dan Sebarkan Energi Positif

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berharap semua pihak dapat menyebarkan energi positif kepada masyarakat terdampak.

“Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, dan energi positif,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Seskab Teddy menegaskan pentingnya dukungan bersama dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan optimisme bagi warga terdampak.

“Kalau niat membantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, buat mereka tertawa, hadirkan senyum, bangun keyakinan. Ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, dan sebarkan energi positif,” ujarnya.