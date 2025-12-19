Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Seskab Teddy Ajak Semua Pihak Kompak dan Sebarkan Energi Positif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |02:05 WIB
Bencana Sumatera, Seskab Teddy Ajak Semua Pihak Kompak dan Sebarkan Energi Positif
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berharap semua pihak dapat menyebarkan energi positif kepada masyarakat terdampak.

“Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, dan energi positif,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Seskab Teddy menegaskan pentingnya dukungan bersama dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan optimisme bagi warga terdampak.

“Kalau niat membantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, buat mereka tertawa, hadirkan senyum, bangun keyakinan. Ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, dan sebarkan energi positif,” ujarnya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190949//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-BcjD_large.jpg
Seskab Teddy Respons Desakan Penetapan Darurat Bencana Nasional Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190946//mendagri_tito_karnavian-9WqC_large.jpg
Mendagri: Dana Bantuan Bencana Rp268 Miliar dari Presiden untuk Sumatera Sudah Tersalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190942//wali_nagari_salareh_aia_timur_ahmad_fauzi-oDGb_large.jpg
Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190941//bencana_alam_di_sumatera-yleN_large.jpg
BNPB Minta Warga Perhatikan Keselamatan Listrik Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190936//bantuan_bencana_bri-9jhe_large.jpg
Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan 1.000 Relawan dan 100 Truk Bantuan untuk Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934//dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement