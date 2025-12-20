Polemik PBNU, Kiai Sepuh NU Kembali Akan Gelar Musyawarah Kubro di Lirboyo

LIRBOYO- Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Musyawarah Kubro di Aula Al-Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu, (21/12/2025). Langkah strategis untuk memperkokoh keutuhan dan soliditas organisasi menyikapi polemik PBNU.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Abdul Mu’id Shohib mengatakan, ​musyawarah kubro merupakan puncak dari rangkaian pertemuan silaturahmi para masyayikh sebelumnya, yakni di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dan Pondok Pesantren Tebuireng, beberapa waktu lalu.

"Pertemuan ini menjadi wujud ikhtiar kolektif para sesepuh dalam menjaga ukhuwah jam’iyyah di bawah bimbingan kebijaksanaan para ulama," ujarnya Sabtu (20/12/2025).

Gus Mu'id -- panggilan akrabnya -- mengatakan, forum ini akan dihadiri oleh jajaran Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan Badan Otonom, serta Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia.

‘’Pertemuan ini bertajuk "Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, turut diundang pengurus PCNU se-Indonesia, PCINU se-dunia, serta para masyayikh pengasuh pondok pesantren (Ashabul Ma’ahid)," ucapnya.

Gus Mu'id menambahkan, musyawarah ini diinisiasi oleh deretan ulama sepuh NU, di antaranya Kiai M. Anwar Manshur, Kiai Nurul Huda Djazuli, Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Said Aqil Sirodj, Kiai Umar Wahid dan Kiai Kholil As’ad.