Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polemik PBNU, Kiai Sepuh NU Kembali Akan Gelar Musyawarah Kubro di Lirboyo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |17:46 WIB
Polemik PBNU, Kiai Sepuh NU Kembali Akan Gelar Musyawarah Kubro di Lirboyo
Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur
A
A
A

LIRBOYO- Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Musyawarah Kubro di Aula Al-Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu, (21/12/2025). Langkah strategis untuk memperkokoh keutuhan dan soliditas organisasi menyikapi polemik PBNU.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Abdul Mu’id Shohib mengatakan, ​musyawarah kubro merupakan puncak dari rangkaian pertemuan silaturahmi para masyayikh sebelumnya, yakni di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dan Pondok Pesantren Tebuireng, beberapa waktu lalu.

"Pertemuan ini menjadi wujud ikhtiar kolektif para sesepuh dalam menjaga ukhuwah jam’iyyah di bawah bimbingan kebijaksanaan para ulama," ujarnya Sabtu (20/12/2025).

Gus Mu'id -- panggilan akrabnya -- mengatakan, forum ini akan dihadiri oleh jajaran Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan Badan Otonom, serta Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia.

‘’Pertemuan ini bertajuk "Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, turut diundang pengurus PCNU se-Indonesia, PCINU se-dunia, serta para masyayikh pengasuh pondok pesantren (Ashabul Ma’ahid)," ucapnya.

Gus Mu'id menambahkan, musyawarah ini diinisiasi oleh deretan ulama sepuh NU, di antaranya Kiai M. Anwar Manshur, Kiai Nurul Huda Djazuli, Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Said Aqil Sirodj, Kiai Umar Wahid dan Kiai Kholil As’ad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882/pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189720/pbnu-2cfK_large.jpg
PBNU Tunjuk Mantan Mendikbud M Nuh Jadi Katib Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189290/gus_yahya-m1zr_large.jpg
Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061/pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement