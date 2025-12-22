Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Sopir Mobil Boks yang Serempet Pemotor hingga Tewas di Ciledug

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |06:00 WIB
Polisi Tangkap Sopir Mobil Boks yang Serempet Pemotor hingga Tewas di Ciledug
Kecelakaan lalu lintas di Ciledug (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap MEP, pengemudi mobil boks yang menyerempet sepeda motor yang dikemudikan DP (22) dan ditumpangi MR (26) di Jalan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu 21 Desember 2025.

“Pengemudi mobil boks (MEP) diamankan ke Polsek Pesanggrahan, selanjutnya dibawa petugas Laka Lantas, Aipda Suyanto, ke Polres Jakarta Selatan,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam kepada wartawan.

Seala menjelaskan, insiden tersebut berawal ketika pengemudi mobil boks berinisial MEP (19) diduga terlibat cekcok dengan pengendara motor, DP (22) dan MR, saat melaju dari arah Senayan menuju Ciledug.

“Bermula dari pengendara mobil boks dan sepeda motor yang sudah terlibat cekcok sejak di depan Lemigas,” ujarnya.

Merasa kesal, MEP kemudian menyerempet sepeda motor yang dikemudikan DP. Bahkan, MEP disebut membanting setir ke kiri sehingga menyebabkan sepeda motor terjatuh.

“Membanting setir ke kiri dan mengenai pengendara sepeda motor hingga menabrak tiang listrik,” ungkapnya.

Akibat kejadian tersebut, DP mengalami luka di bagian kepala, dada, tangan kanan, dan kaki kanan, lalu dilarikan ke RS Murni Teguh Ciledug untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara MR dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

(Awaludin)

      
