Antisipasi Kepadatan Puncak Nataru, Korlantas Polri Siapkan Skema Arus Lalin

JAKARTA – Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat musim Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Salah satunya dengan melakukan survei dan pengecekan langsung di sejumlah titik strategis, baik di kawasan penyeberangan Merak maupun ruas jalan tol.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa ada empat klaster utama yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi antisipasi kepadatan Nataru.

“Empat klaster tersebut meliputi jalan tol dan arteri, penyeberangan dan pelabuhan, simpul transportasi dan tempat wisata termasuk bandara, terminal, serta stasiun, dan terakhir tempat-tempat ibadah," kata Agus dalam keterangan yang dikutip, Selasa (23/12/2025).

Agus menyampaikan, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas dalam menghadapi potensi kepadatan saat arus puncak Nataru.