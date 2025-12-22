Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan jajarannya bersama stakeholder terkait menyiapkan jalur alternatif jika terjadi bencana alam ketika arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).

1. Siapkan Jalur Alternatif

"Tahun ini kita menghadapi situasi bencana dengan curah hujan tinggi, termasuk tergenang air sampai banjir, perlu disiapkan jalur alternatif. Kami mengingatkan jajaran memantau dan persiapkan dengan baik," kata Sigit saat meninjau Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/12/2025).

Kapolri menyebutkan, Polri telah menyiapkan strategi lalu lintas (lalin) berupa contraflow hingga one way jika terjadi lonjakan pemudik yang mengakibatkan kemacetan parah.

"Strategi apabila ada kemacetan, mulai dari rekayasa contraflow, one way, semua dipersiapkan agar berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Kapolri kembali menekankan kepada jajarannya untuk terus memantau seluruh perkembangan informasi soal prediksi cuaca maupun potensi bencana alam yang dikeluarkan BMKG.