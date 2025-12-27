Ada Car Free Night saat Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman–Thamrin Bakal Ditutup

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan car free night pada malam pergantian Tahun Baru 2026, Selasa, 31 Desember 2025. Seiring kebijakan tersebut, arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin akan ditutup sementara.

“Akan dilaksanakan car free night, di mana penutupan arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Jalan Sudirman–Thamrin,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Robby menjelaskan, car free night akan diberlakukan mulai Rabu, 31 Desember 2025 malam hingga Kamis, 1 Januari 2026 dini hari.

“Nanti akan dimulai pada pukul 18.00 WIB pada 31 Desember sampai pukul 02.00 WIB dini hari,” ujarnya.