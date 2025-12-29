Menkomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Bencana Sumatera Capai 95%

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyebut, pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatera telah hampir rampung. Hingga saat ini, progres pemulihan jaringan dilaporkan telah melampaui 95%.

"Progres pemulihan jaringan di wilayah terdampak telah melampaui 95 persen," ujar Meutya, Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Meutya mengungkapkan, masih terdapat sejumlah daerah yang pemulihan jaringannya bergantung pada pasokan listrik, di antaranya Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.

"Di beberapa titik seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, jaringan masih bergantung pada pasokan listrik dan berada pada kisaran 60 hingga 80 persen," jelasnya.

Menurut Meutya, ketersediaan listrik menjadi faktor utama dalam percepatan pemulihan jaringan di wilayah tersebut. Pihaknya terus melakukan pemantauan untuk memastikan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

"Pemulihan jaringan tergantung ketersediaan pasokan listrik. Kami terus memantau titik-titik tersebut untuk mempercepat pemulihannya," tambahnya.