INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |12:23 WIB
Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025 
Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025
JAKARTA - Polri menyatakan sepanjang tahun 2025 telah menyediakan ribuan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang untuk kelompok rentan dan disabilitas sepanjang 2025. 

1. Bangun Ribuan Sarpas

Hal itu terungkap dalam konferensi pers rilis akhir tahun Polri di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). 

"Sebagai bentuk pelayanan inklusif Polri siapkan ribuan fasilitas ramah disabilitas," kata Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran. 

Fasilitas penunjang itu di antaranya ruang ramah anak sebanyak 2.404 unit, ruang ibu menyusui 2.221 unit, jalur khusus disabilitas 2.926 unit.

Kemudian, toilet khusus disabilitas 2.392 unit, tanda khusus disabilitas 2.805 unit, kursi roda 2.724 unit, dan parkir khusus disabilitas 2.379 unit. 

