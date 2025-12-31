Pengamat Sebut Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera Jadi Kunci Redam Frustrasi Sosial

JAKARTA - DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh, sebagai pusat koordinasi pemulihan wilayah terdampak bencana. Langkah ini mendapat apresiasi luas karena dinilai memperkuat sinergi lintas kementerian dan daerah.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto mengatakan, inisiatif DPR RI bersama Pemerintah dalam membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera, merupakan tindak lanjut konkret dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang diambil pada pekan sebelumnya.

"Berdasarkan riset kami menggunakan mesin big data, tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan bencana di Sumatera terbilang rendah. Pembentukan Satgas Pemulihan Sumatera ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik," kata Sudarto kepada Okezone, Rabu (31/12/2025).

Ia menilai, keputusan DPR RI yang diprakarsai oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut sangat aspiratif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan.

Sudarto menambahkan, rencana penempatan Satgas di Aceh diharapkan mampu menurunkan ketegangan sosial sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang belakangan menurun akibat mispersepsi dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

"Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya memiliki juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara," ujarnya.