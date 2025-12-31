Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Car Free Night, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |06:35 WIB
Ada Car Free Night, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Pukul 18.00 WIB Hari Ini
Car Free Nigth di Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kawasan Jalan Sudirman–Thamrin akan ditutup saat car free night (CFN) dalam menyambut pergantian tahun di Jakarta hari ini, Rabu (31/12/2025). Car Free Night akan digelar mulai dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hingga Bundaran Senayan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, menerangkan penerapan car free night dimulai pada pukul 18.00 hingga 02.00 WIB, Kamis dini hari. “Pada saat malam pergantian tahun akan ada kegiatan car free night. Dimulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 02.00 dini hari di tahun berikutnya,” kata Komarudin, dikutip Rabu.

Komarudin menjelaskan, pihaknya menyiagakan 2.000 personel yang akan disebar di sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian. Ia menuturkan, ribuan personel itu akan ditempatkan di berbagai lokasi.

“Sepanjang ruas Jalan Sudirman–Thamrin, di luar dari itu satu titik di Lapangan Banteng, kemudian juga di Monas akan ada video mapping, kemudian di Jalan Thamrin, Sarinah, Bundaran HI,” ujar dia.

“Kemudian Dukuh Atas, lalu di Semanggi tepatnya di dekat Atma Jaya, kemudian di SCBD, dan juga FX. Ini sebaran titik-titik kepadatan yang dimungkinkan akan dipadati oleh masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang hendak merayakan momen pergantian tahun di lokasi CFN agar menggunakan transportasi umum.

“Tentunya ada beberapa ruas yang memang harus kami batasi, mengingat kita juga perlu mengantisipasi jalur evakuasi. Kemudian, yang nanti akan diizinkan masuk ke Jalan Sudirman–Thamrin hanya teman-teman dari tim medis, mobil ambulans, dan mobil damkar. Ini yang boleh berada di jalur tersebut. Selebihnya tentu harus kami batasi,” ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
