HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dari Korupsi Chromebook: Sebetulnya Mudah Diluruskan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |23:08 WIB
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dari Korupsi Chromebook: Sebetulnya Mudah Diluruskan!
Nadiem Makarim (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, membantah menerima aliran dana atau diperkaya hingga mencapai Rp809 miliar dalam proyek pengadaan Chromebook. Menurutnya, tuduhan itu sebetulnya bisa diluruskan apabila Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta dokumen dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Nadiem menyebut bukti laporan kekayaan dirinya, bukti PPATK, maupun transaksi korporasi telah menunjukkan dirinya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari proyek tersebut.

“Tuduhan penerimaan Rp809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan dengan hanya meminta dokumentasi dari PT AKAB (GoTo),” kata Nadiem, Senin (5/1/2026).

Nadiem menjelaskan transaksi Rp809 miliar tersebut merupakan transaksi internal antara dua perusahaan Gojek pada 2021. Menurutnya, transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google maupun proyek pengadaan Chromebook.

“Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara dua perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar pada 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook,” tegas Nadiem.

Nadiem menyebut transaksi tersebut juga terdokumentasi lengkap tanpa melibatkan dirinya sebagai pemegang saham. Ia juga menegaskan tidak menerima aliran dana sepeser pun sebagaimana yang dituduhkan Kejaksaan.

“Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeser pun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB,” ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
