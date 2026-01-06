Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bicara Bersatu Tak Harus Masuk Pemerintahan, Contoh PDIP

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |11:10 WIB
Prabowo Bicara Bersatu Tak Harus Masuk Pemerintahan, Contoh PDIP
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan untuk mewujudkan persatuan tidak harus bergabung ke dalam pemerintahan. Ia kemudian memberikan contoh PDIP yang kini berada di luar pemerintah, namun tetap bekerja sama.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026) malam. Prabowo menegaskan Indonesia bisa makmur jika seluruh elite bersatu.

"Negara kita hebat, negara kita kaya, dan negara kita bisa lebih makmur lagi asal pemimpin-pemimpinnya bersatu, kerja sama," kata Prabowo.

Ia kemudian mencontohkan PDIP yang saat ini memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap membangun kerja sama. Prabowo pun menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang berasal dari PDIP.

"Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDIP boleh di luar, boleh, tapi kerja sama. Saya dukung Pramono jadi Gubernur DKI, betul?" ujarnya.

