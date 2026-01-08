Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri: 25 Desa di Aceh dan Sumut Hilang Diterjang Banjir-Longsor 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |17:00 WIB
Mendagri: 25 Desa di Aceh dan Sumut Hilang Diterjang Banjir-Longsor 
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan 25 desa di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) hilang pascaditerjang banjir dan tanah longsor. Adapun delapan desa hilang di Sumut, sisanya berada di Aceh.

“Di Sumut masih tetap sama, 8. Jadi ada 25 kira-kira jumlah desa yang hilang per hari ini. Tapi kita akan cross-check lagi nantinya,” ujar Tito dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (8/1/2026).

Tito juga mengoreksi data yang sebelumnya disampaikan ada 22 desa yang hilang usai diterjang bencana. Dia akhirnya menyebutkan kini terdapat 25 desa yang hilang berdasarkan hasil rapat bersama BNPB dan kepala daerah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, menegaskan di wilayahnya tidak ada desa yang hilang. Meski sebelumnya ada satu daerah yang terisolasi karena akses jalur daratnya terputus akibat tertutup longsor.

“Tapi berkat kerja keras semua pihak, terutama dari TNI yang membangun jembatan, didukung yang lain, Polri, kemudian pemerintah daerah, dari Danantara, Menteri PU, semua bergerak, sehingga akhirnya satu desa itu sekarang sudah terbuka,” ucap dia.

Pada rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh pun menyampaikan perkembangan terbaru bahwa saat ini ada 17 desa yang lenyap. Berdasarkan data sebelumnya, hanya terdapat 13 desa yang hilang.

“Aceh menyampaikan juga ada gampong lain yang hilang. Tadinya 13 menjadi 17. Ini akan kita cross-check lagi apakah hilang betul karena terbawa banjir, longsor, ataukah terisolasi. Beda ya,” pungkas Tito.

(Arief Setyadi )

      
