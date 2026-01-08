Laptop Chromebook Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Sekolah Dasar

JAKARTA – Bantuan laptop berbasis Chromebook dari pemerintah ke sekolah dasar dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Keterbatasan sistem dan ketergantungan pada akun belajar membuat Chromebook jarang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari.

Kepala SD Negeri 1 Gunaksa, Wayan Agus Kabiana, menjelaskan Chromebook berbeda jauh dengan laptop berbasis Windows atau macOS yang lebih fleksibel digunakan untuk pembelajaran dasar. Dia mengaku telah menerima bantuan 15 laptop tersebut sejak 2020.

“Chromebook ini aksesnya sangat terbatas. Untuk siswa SD, tidak bisa bebas digunakan seperti laptop biasa. Akhirnya hanya dipakai untuk ANBK dan sesekali olimpiade,” ucap Wayan dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Tak hanya itu, masalah lain juga dialami siswa lantaran tidak semuanya memiliki akun belajar. id, yang menjadi syarat utama penggunaan Chromebook. Alhasil, kegiatan pembelajaran kerap menggunakan akun email milik guru.

Kondisi serupa terjadi di SD Negeri 1 Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Kepala sekolah, I Nyoman Mudatra, mengatakan Chromebook jarang digunakan untuk pembelajaran rutin karena keterbatasan akses tersebut.