Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laptop Chromebook Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Sekolah Dasar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |19:32 WIB
Laptop Chromebook Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Sekolah Dasar
Ilustrasi laptop chrombeok (Foto: Bloomberg)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan laptop berbasis Chromebook dari pemerintah ke sekolah dasar dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Keterbatasan sistem dan ketergantungan pada akun belajar membuat Chromebook jarang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari.

Kepala SD Negeri 1 Gunaksa, Wayan Agus Kabiana, menjelaskan Chromebook berbeda jauh dengan laptop berbasis Windows atau macOS yang lebih fleksibel digunakan untuk pembelajaran dasar. Dia mengaku telah menerima bantuan 15 laptop tersebut sejak 2020.

“Chromebook ini aksesnya sangat terbatas. Untuk siswa SD, tidak bisa bebas digunakan seperti laptop biasa. Akhirnya hanya dipakai untuk ANBK dan sesekali olimpiade,” ucap Wayan dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Tak hanya itu, masalah lain juga dialami siswa lantaran tidak semuanya memiliki akun belajar. id, yang menjadi syarat utama penggunaan Chromebook. Alhasil, kegiatan pembelajaran kerap menggunakan akun email milik guru.

Kondisi serupa terjadi di SD Negeri 1 Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Kepala sekolah, I Nyoman Mudatra, mengatakan Chromebook jarang digunakan untuk pembelajaran rutin karena keterbatasan akses tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194304/korupsi_chromebook-2hfZ_large.jpg
Tanggapi Eksepsi Nadiem, JPU Minta Hakim Tolak Seluruhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194297/wali_kota_semarang-4gTz_large.jpg
Terseret Kasus Chromebook, Wali Kota Semarang: Saya Tak Terima Apapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194141/nadiem_makarim-4NjG_large.jpg
Sidang Nadiem, Pakar Ungkap Maksud Memperkaya dalam Dugaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193879/nadiem_makarim-rV7u_large.jpg
Eks Hakim MK Sebut Latar Belakang Tak Menjamin Orang Tidak Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193738/nadiem_makarim-HuoQ_large.jpg
Blak-blakkan, Nadiem Ungkap Sumber Utama Harta Kekayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193733/nadiem_makarim-lVQw_large.jpg
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dari Korupsi Chromebook: Sebetulnya Mudah Diluruskan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement