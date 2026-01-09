Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Senggolan, 'Pak Ogah' Aniaya Pemotor di Jakbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |20:10 WIB
Gegara Senggolan, 'Pak Ogah' Aniaya Pemotor di Jakbar
Ilustrasi pengeroyokan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pengendara motor diduga dianiaya  'Pak Ogah' di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut dipicu persoalan sepele.

Tiga orang 'Pak Ogah' dalam rekaman video yang viral di media sosial terlihat menganiaya korban hingga menimpuk kepala pengendara motor menggunakan batu.

Terkait kejadian tersebut, polisi menyatakan telah mengamankan para pelaku. “Sudah kami amankan tiga orang pelaku 'Pak Ogah' yang terlibat dalam aksi keributan tersebut, masing-masing berinisial VA (31), RP (29), dan AR (31). Ketiganya kami amankan pada Kamis, 8 Januari 2026,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, Jumat (9/1/2026).

Insiden itu terjadi di lampu merah Pesing, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026. Ketiga pelaku berhasil ditangkap kurang dari 1x24 jam setelah rekaman video aksi mereka viral di media sosial.

Alexander mengungkapkan, keributan bermula saat dua pelaku berinisial RP dan VA tengah beraktivitas di sekitar lampu merah Pesing. Ketegangan muncul ketika kaki salah satu pelaku tersenggol oleh pengendara sepeda motor.

Halaman:
1 2
      
