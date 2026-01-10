PDIP Luncurkan 'Barata' Maskot Baru di HUT Ke-53, Ini Filosofinya

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi meluncurkan maskot baru partai dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Maskot itu diberi nama Barata.

Awalnya, maskot banteng diperkenalkan ke publik tanpa nama. Kemudian, partai membuka sayembara nasional yang dilaksanakan selama tiga bulan, sejak Oktober hingga Desember 2025. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi kreatif masyarakat, partai memberikan apresiasi tinggi kepada para peserta.

Dalam prosesi peluncuran, lima besar pemenang sayembara pemberian nama maskot banteng dianugerahi piagam penghargaan khusus dari partai. Langkah ini sebagai bentuk penghargaan terhadap inovasi dan kreativitas inklusif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pengumuman ini menjadi salah satu magnet di tengah perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung pada 10–12 Januari 2026.

Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, yang juga putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, M. Prananda Prabowo, menyampaikan maskot banteng yang kemudian diberi nama Barata itu bukan sekadar identitas visual, melainkan sebuah komitmen ideologis yang telah melalui proses kurasi panjang.

Prananda menjelaskan nama Barata dipilih dengan filosofi yang mendalam. "Banteng Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan, bergerak dengan kesadaran, dan bertindak demi keadilan serta kedaulatan bangsa," kata Prananda.

Maskot ini mengenakan jaket hoodie berwarna merah mencolok yang diberi logo PDIP, dipadukan dengan celana hitam dan sepatu putih bergaris merah.

(Arief Setyadi )