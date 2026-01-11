Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Akan Transparan Usut Laporan Materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |11:51 WIB
Polda Metro Akan Transparan Usut Laporan Materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono
Komika Pandji Pragiwaksono/ist
JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menangani laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono secara profesional. Polisi juga memastikan akan transparan dalam pengusutan laporan terhadap Pandji terkait acara 'Mens Rea’ tersebut.

“Polda Metro Jaya akan profesional, proporsional dan transparan dalam proses penanganan perkara ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (11/1/2026).

Pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dulu kepada pihak pelapor. Selain itu, polisi akan menganalisis barang bukti berupa rekaman materi 'Mens Rea' yang diserahkan.

“Penyelidik dan penyidik akan melakukan undangan klarifikasi. Kami sampaikan, kami ulangi melakukan undangan klarifikasi kepada pelapor serta akan melakukan analisa barang bukti terhadap satu buah flashdisk rekaman kegiatan, percakapan satu buah screenshot dari kegiatan gambar dan ini akan dilakukan analisa,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bias dalam menyampaikan informasi.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik buntut materi stand up comedy yang ia bawakan dalam acara Mens Rea.

 

Halaman:
1 2
      
