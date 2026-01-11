Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akan Pindahkan Patung MH Thamrin dari Merdeka Selatan, Ternyata Ini Alasannya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |14:21 WIB
Pramono Akan Pindahkan Patung MH Thamrin dari Merdeka Selatan, Ternyata Ini Alasannya
Pramono Akan Pindahkan Patung MH Thamrin dari Merdeka Selatan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan merelokasi patung pahlawan nasional MH Thamrin, yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.  Pasalnya, MH Thamrin juga menjadi patron masyarakat Betawi.

Pramono menganggap jasa MH Thamrin begitu besar dalam kerja-kerja atau upaya kemerdekaan Indonesia. 

"Saya sudah ingin buru-buru memindahkan patung MH Thamrin yang menurut saya tidak fair, kecil dan menyempil. Padahal tokoh ini kan tokoh besar," ujar Pramono dalam acara haul MH Thamrin di TPU Karet Bivak, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Pramono menegaskan, patung MH Thamrin akan direlokasi ke persis Jalan MH Thamrin sendiri. Menurutnya, akan sangat tepat jika patung pahlawan nasional itu berada di jantung ibu kota. Upaya relokasi sedang diupayakan dengan menyisir ruas jalan terkait, termasuk perbaikan fisik patung.

"Begitu kita masuk Thamrin itu, kalau kemarin diperhatikan, ada bagian yang sudah saya buka sebenarnya untuk tujuannya begitu melewati Sudirman-Thamrin, di situlah patung M.H. Thamrin berada," tuturnya.

Selain merelokasi patung Thamrin, Pramono juga berencana merenovasi museum Thamrin, yang berlokasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

 

