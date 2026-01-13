Dukung Rencana Trump, Anggota Kongres Ajukan RUU Aneksasi Greenland ke AS

JAKARTA – Rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51 telah diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS). RUU ini semakin meningkatkan upaya kontroversial Presiden Donald Trump untuk membawa Greenland, yang merupakan wilayah otonom Denmark, di bawah kendali Amerika.

Trump mengklaim pekan lalu bahwa AS harus mencaplok Greenland untuk membendung Rusia dan China, menyebut kedua negara tersebut akan mengambil alih pulau itu kecuali Washington melakukannya terlebih dahulu.

Undang-Undang Aneksasi dan Status Negara Bagian Greenland, yang diajukan oleh Perwakilan Partai Republik Randy Fine dari Florida pada Senin (12/1/2026), akan memberi wewenang kepada presiden untuk mengambil "langkah-langkah apa pun yang diperlukan untuk mencaplok atau memperoleh Greenland," dan mewajibkan laporan kepada Kongres yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk penerimaannya sebagai negara bagian AS.

“Greenland bukanlah pos terpencil yang bisa kita abaikan – ini adalah aset keamanan nasional yang vital,” kata Fine dalam siaran pers, sebagaimana dilansir RT. “Siapa pun yang mengendalikan Greenland mengendalikan jalur pelayaran Arktik utama dan arsitektur keamanan yang melindungi Amerika Serikat.”