HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ribuan Warga Mengungsi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |13:27 WIB
Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ribuan Warga Mengungsi
Banjir Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Belasan RT di Jakarta masih terendam banjir hingga Selasa (13/1/2026) imbas hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Jakarta kemarin. Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, menyebut 11 RT masih terendam banjir hingga pukul 12.00 WIB.

“Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin, 12 Januari 2026, menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta. BPBD mencatat saat ini terdapat 11 RT,” kata Yohan, Selasa (13/1/2026).

Dari data yang dihimpun BPBD, 5 RT di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm.

Selanjutnya, di Jakarta Utara ada 6 RT yang masih terdampak banjir. Satu RT  berada di Kelurahan Kalibaru dan 5 RT di Kelurahan Warakas.

“Kelurahan Kalibaru: 1 RT, ketinggian 30 cm. Kelurahan Warakas: 5 RT, ketinggian 35 cm. Penyebab: curah hujan tinggi,” sambungnya.

