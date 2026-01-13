Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Terjang Bekasi, Bogor hingga Banten: Ribuan Orang Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |11:44 WIB
Banjir Terjang Bekasi, Bogor hingga Banten: Ribuan Orang Terdampak
Banjir di Pandeglang, Banten (Foto: BNPB)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB pada periode 12 Januari 2026 hingga 13 Januari 2026 pukul 07.00 WIB. Kejadian bencana yang tercatat masih didominasi bencana hidrometeorologi basah, yakni banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengungkapkan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin 12 Januari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah.

“Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, banjir terjadi pada Senin (12/1) sekitar pukul 14.00 WIB akibat luapan Sungai Cilemer, Cikaret, Dayeuh, Cilatak, dan Ciliman. Banjir merendam permukiman warga dengan tinggi muka air bervariasi antara 20 sentimeter hingga 1 meter,” ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, Selasa (13/1/2026).

Sebanyak 9 kecamatan dan 23 desa terdampak, meliputi Kecamatan Patia, Sumur, Labuan, Cikeusik, Cigeulis, Pagelaran, Panimbang, Sobang, dan Saketi. Berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada 537 KK atau 2.051 jiwa. Sekitar 300 KK mengungsi di Masjid Agung Kecamatan Sobang.

Aam mengatakan BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat kurang lebih 537 unit rumah terdampak, 8 unit rumah mengalami rusak ringan, serta beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial turut terdampak, termasuk satu unit penggilingan padi.

