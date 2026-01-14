Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Cek Kesiapan PJR Cikampek Jelang Operasi Ketupat 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |19:18 WIB
Kakorlantas Cek Kesiapan PJR Cikampek Jelang Operasi Ketupat 2026
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau Induk PJR Cikampek (foto: dok ist)
JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho meninjau Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi Operasi Ketupat 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyinggung pentingnya inovasi dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

"Saya sengaja hadir untuk mengambil apel di Induk Cikampek sebagai bentuk kebanggaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dirgakkum dan jajaran, khususnya Kainduk beserta seluruh anggota. Anda semua sangat membanggakan," kata Agus, Rabu (14/1/2026).

Menurut Agus, dalam setiap agenda besar operasi kepolisian, jajaran Korlantas selalu hadir dengan motivasi tinggi serta mampu mengambil diskresi yang tepat, baik dalam tugas rutin maupun pengamanan kegiatan besar.

“Mulai dari Operasi Keselamatan, Operasi Ketupat, Operasi Patuh, Operasi Zebra, hingga pengamanan Natal dan Tahun Baru yang baru saja kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.

 

