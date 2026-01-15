Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Bantah Isu Ijazah Jokowi Muatan Politik: Kami Murni Sains

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |21:30 WIB
Roy Suryo Bantah Isu Ijazah Jokowi Muatan Politik: Kami Murni Sains
Roy Suryo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pakar telematika, Roy Suryo menegaskan, bahwa kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) murni terkait sains. Ia membantah adanya muatan politik dalam kasus ijazah tersebut.

“Sama sekali enggak. Saya, Dokter Tifa, Dokter Rismon, kami murni sains, murni ilmu pengetahuan,” kata Roy Suryo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (15/1/2026).

Roy menegaskan, bahwa justru kubu Jokowi sendiri yang menyeret isu ijazah palsu tersebut ke ranah politik, terlebih dengan adanya tudingan keterlibatan “orang besar”.

"Sama sekali tidak. Joko Widodo sendiri yang menarik-narik ke urusan politik. Dia menuduh ada orang besar, terus termul-termul (simpatisan Jokowi) bilang ada warna biru, ada apa, kasihan, enggak benar,” ujar dia.

"Makanya saya setuju salah satu partai menuntut para termul itu yang menyatakan, bahwa ada orang besar atau ada satu partai di balik ini. Enggak ada sama sekali. Kami bertiga pure ilmiah dan sains,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
