HOME NEWS NASIONAL

Gubernur Sumbar Dorong Perbaikan Sungai Jadi Prioritas Pascabencana

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |23:05 WIB
Gubernur Sumbar Dorong Perbaikan Sungai Jadi Prioritas Pascabencana
Rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayahnya difokuskan pada perbaikan sungai dari hulu hingga hilir. Hal ini dinilai penting mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga Februari mendatang.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur tadi, memang harus dibenahi dari hulu sampai hilir. Dan ini kami harapkan menjadi prioritas,” kata Mahyeldi dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan di Sumbar meski sempat melandai pada Februari, namun diperkirakan kembali meningkat pada Maret dan bulan-bulan berikutnya.

“Dari BMKG, curah hujan pada Februari ini tetap ada walaupun melandai. Tapi nanti bulan Maret dan seterusnya itu akan tinggi lagi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
