Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengadilan Korsel Jatuhkan Hukuman 5 Tahun Penjara kepada Mantan Presiden Yoon Suk Yeol

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |15:09 WIB
Pengadilan Korsel Jatuhkan Hukuman 5 Tahun Penjara kepada Mantan Presiden Yoon Suk Yeol
Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: X)
A
A
A

SEOUL — Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (16/1/2026). Ini merupakan putusan pertama dari delapan persidangan pidana terkait kekacauan darurat militer yang memaksa Yoon mundur dari jabatannya serta tuduhan lainnyaYoon dimakzulkan, ditangkap, dan diberhentikan sebagai presiden setelah pemberlakuan darurat militer yang singkat pada Desember 2024 memicu protes publik besar-besaran yang menyerukan penggulingannya.

Tuduhan pidana paling signifikan terhadapnya menyatakan bahwa penegakan darurat militer yang dilakukannya sama dengan pemberontakan, dan penasihat independen telah meminta hukuman mati dalam kasus yang akan diputuskan bulan depan.

Dalam kasus hari Jumat, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman kepada Yoon karena menentang upaya penahanannya, memalsukan proklamasi darurat militer, dan menghindari rapat kabinet penuh yang diwajibkan secara hukum.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195285//mantan_presiden_korea_selatan_yoon_suk_yeol-xFMm_large.jpg
Jaksa Tuntut Hukuman Mati untuk Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/15/3193885//ilustrasi-NHCU_large.jpg
China Telah Menyamai atau Lampaui Korsel dalam Berbagai Teknologi, Termasuk Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/16/3192130//ilustrasi-IVYP_large.jpg
Korsel Dakwa 10 Orang atas Dugaan Pencurian Teknologi Chip Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/298/3191007//gelas_plastik-ExuM_large.jpg
Korsel Larang Pemakaian Gelas Plastik di Kafe dan Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189251//presiden_korea_selatan_lee_jae_myung-o5S3_large.jpg
Marak Skandal Suap, Presiden Korsel Minta Gereja Unifikasi Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189121//menteri_kelautan_korsel_chun_jae_soo-X60q_large.jpg
Menteri Kelautan Korsel Berencana Mundur Usai Dituduh Terima Dana Gereja Unifikasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement