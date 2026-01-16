Pengadilan Korsel Jatuhkan Hukuman 5 Tahun Penjara kepada Mantan Presiden Yoon Suk Yeol

SEOUL — Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (16/1/2026). Ini merupakan putusan pertama dari delapan persidangan pidana terkait kekacauan darurat militer yang memaksa Yoon mundur dari jabatannya serta tuduhan lainnya Yoon dimakzulkan, ditangkap, dan diberhentikan sebagai presiden setelah pemberlakuan darurat militer yang singkat pada Desember 2024 memicu protes publik besar-besaran yang menyerukan penggulingannya.

Tuduhan pidana paling signifikan terhadapnya menyatakan bahwa penegakan darurat militer yang dilakukannya sama dengan pemberontakan, dan penasihat independen telah meminta hukuman mati dalam kasus yang akan diputuskan bulan depan.

Dalam kasus hari Jumat, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman kepada Yoon karena menentang upaya penahanannya, memalsukan proklamasi darurat militer, dan menghindari rapat kabinet penuh yang diwajibkan secara hukum.