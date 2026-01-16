Libur Panjang Isra Miraj, Tol Jakarta–Cikampek dan MBZ Macet hingga 5 Kilometer

JAKARTA – Libur panjang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Akibatnya, arus kendaraan di ruas Tol Jakarta–Cikampek dan Tol Mohamed Bin Zayed (MBZ) yang mengarah ke timur atau menuju Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) mengalami kepadatan parah, Jumat (16/1/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan, ribuan kendaraan memadati kedua ruas tol tersebut. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kemacetan panjang hingga lebih dari lima kilometer.

Kepadatan mulai terjadi sejak Jumat pagi dan terus meningkat hingga pukul 10.00 WIB. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Gerbang Tol Cikatama terpantau padat merayap, dengan antrean kendaraan mengular mulai dari KM 50 hingga KM 35, perbatasan Karawang–Bekasi.

Kondisi terparah terjadi di KM 48 hingga KM 40. Di titik ini, arus lalu lintas tersendat akibat pertemuan kendaraan dari Tol Jakarta–Cikampek dan kendaraan yang keluar dari Tol MBZ. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah.

Kepadatan ini dipicu tingginya volume kendaraan seiring libur Isra Miraj yang dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun mudik ke kampung halaman.

Hingga saat ini, meski arus lalu lintas di Tol Jakarta–Cikampek dan Tol MBZ terpantau padat, pihak kepolisian bersama Jasa Marga belum memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti contraflow. Arus kendaraan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga siang dan sore hari.

(Awaludin)