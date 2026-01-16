Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Isra Miraj, Akses ke Ragunan Pagi Ini Lancar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |09:41 WIB
Libur Isra Miraj, Akses ke Ragunan Pagi Ini Lancar
Lalu Lintas di Ragunan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Libur panjang akhir pekan bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Jumat (16/1/2026). Sejumlah tempat wisata di Jakarta pun diprediksi menjadi tujuan wisata warga.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) di Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada pukul 08.00 WIB, arus lalu lintas menuju Taman Margasatwa Ragunan (TMR) terpantau masih lengang.

Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan, mulai dari kawasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga pintu masuk kebun binatang tersebut.

Kendaraan yang melintas didominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Selain itu, bus TransJakarta tampak lalu lalang mengangkut penumpang menuju kawasan Ragunan.

 

