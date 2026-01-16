Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Berpotensi Seharian

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Berpotensi Seharian
Cuaca Jabodetabek (Foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat, (16/1/2026), didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi sejak dini hari hingga sore hari.

Pada pagi hingga menjelang siang hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, serta Kabupaten Bekasi. Menjelang siang, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi meluas ke wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca tetap didominasi awan tebal. Hujan ringan diprakirakan turun di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kabupaten Tangerang.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–24 derajat Celsius, sementara wilayah lainnya berada pada rentang 24–28 derajat Celsius. Kelembapan udara diprakirakan cukup tinggi, yakni antara 78 hingga 94 persen, dengan arah angin dominan dari barat hingga barat laut berkecepatan 10–40 km per jam.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Kondisi cuaca ekstrem tersebut berpeluang terjadi pada dini hari di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, serta pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah Jabodetabek.
 

(Awaludin)

      
