HOME NEWS INTERNATIONAL

3.000 Demonstran Ditangkap dalam Protes Massal, Situasi di Iran Mulai Tenang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |11:00 WIB
3.000 Demonstran Ditangkap dalam Protes Massal, Situasi di Iran Mulai Tenang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pihak berwenang Iran mengatakan setidaknya 3.000 orang telah ditangkap dalam demonstrasi anti-pemerintah selama beberapa minggu terakhir, menurut laporan kantor berita negara. Pada Jumat (16/1/2026), protes massal di Iran sebagian besar telah diredam, dengan jalan-jalan di Ibu Kota Teheran dan wilayah lain relatif tenang.

Situs pemantau daring NetBlocks menyebutkan pada Jumat bahwa pemadaman internet nasional telah memasuki hari kedelapan setelah otoritas Iran memutus akses internet pada puncak protes pekan lalu, demikian dilaporkan Al Jazeera.

Ribuan warga Iran turun ke jalan sejak akhir Desember karena marah atas inflasi yang melonjak dan devaluasi tajam mata uang lokal, yang memicu tindakan keras dari otoritas Iran.

Para pemimpin Iran menyebut demonstran sebagai "perusuh" dan menuduh negara-negara asing, terutama Amerika Serikat dan Israel, memicu kerusuhan tersebut.

 

Telusuri berita news lainnya
