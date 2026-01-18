Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |08:03 WIB
Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
JAKARTA - Suasana haru menyelimuti keluarga Ferry Irrawan, penumpang pesawat ATR 42-500 yang dilaporkan hilang kontak di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istri Ferry, Meyla Eskaria Putri tak kuasa menahan air mata ketika mendapatkan informasi soal suaminya.

Saat ditemui Okezone, di kediaman orangtua Ferry, Meyla mencoba menguatkan diri untuk menceritakan komunikasi terakhir dengan suaminya sebelum pesawat dilaporkan hilang kontak. Melalui panggilan video call, Ferry menitipkan pesan sederhana untuk dua buah hatinya.

"Cuma sempat video call, cuma dia pesan ke anaknya, 'makan yang banyak' Anak saya susah makan. Itu saja sih," kata Meyla di Kota Bekasi, Minggu (18/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Kakak kandung Ferry, Winda juga menuturkan komunikasi terakhir dengan adik tercintanya ini. Ia mengaku masih sempat berkomunikasi dengan sang adik beberapa saat sebelum pesawat dinyatakan hilang kontak.

"Kita lagi perjalanan dari liburan bawa anak ke Puncak itu aku masih kirim foto anak-anak ke dia, sekitar setengah sembilan (Sabtu pagi) ," kata Winda.

Selanjutnya, Winda mengirim kembali foto dan video anak Ferry yang sedang asyik bermain air. Namun, pesan tersebut tidak masuk ke gawai Ferry, karena ia duga adiknya sudah berada di dalam pesawat.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
