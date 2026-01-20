Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Pati Sudewo Tersangka, Istana: Korupsi Pekerjaan Rumah yang Harus Kita Perangi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |21:07 WIB
Bupati Pati Sudewo Tersangka, Istana: Korupsi Pekerjaan Rumah yang Harus Kita Perangi!
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA  -  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

“Tentunya kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diperangi secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa.

‘’Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi,” katanya.

Prasetyo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya integritas dan pemberantasan korupsi, khususnya bagi para penyelenggara negara. Arahan tersebut, kata dia, telah disampaikan Presiden berulang kali dalam berbagai forum resmi.

“Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut,” tutup Prasetyo.

 

Halaman:
1 2
      
